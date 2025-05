Atividades de tutoria pré-universitária de Coimbra arrancaram com 35 jovens

As atividades do programa de tutoria pré-universitária, para acompanhar jovens em situação de vulnerabilidade social e educativa, arrancaram em maio com 35 jovens, com idades dos 13 aos 18 anos, revelou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

“Neste momento, a tutoria está a decorrer com 35 jovens, com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos, todos provenientes das instituições parceiras”, informou a vice-reitora da UC para o Ensino e a Atratividade, Cristina Albuquerque.

O regulamento do Step by Step ― Programa de Tutoria Pré-Universitário, desenvolvido no âmbito do projeto IN4DREAM da Universidade de Coimbra, foi publicado na quarta-feira no Diário da República.

Em resposta escrita à agência Lusa, Cristina Albuquerque explicou que o programa visa promover a integração escolar, o acompanhamento do estudo e o desenvolvimento de um espírito de cooperação e interaprendizagem entre os estudantes da Universidade de Coimbra e jovens pré-universitários, integrados em contextos de maior vulnerabilidade.

“Através da criação de relações de tutoria entre estudantes universitários e jovens em escolaridade obrigatória, pretende-se apoiar o seu desenvolvimento académico, facilitar a sua adaptação ao contexto educativo e reforçar as suas competências interpessoais, contribuindo, dessa forma, para a sua motivação com possíveis impactos em termos de sucesso escolar”, esclareceu.

Frequentam o programa 35 jovens pré-universitários, do 7.º ao 12.º ano, acolhidos por instituições sociais ou inseridos em Escolas TEIP (territórios educativos de intervenção prioritária).

“As sessões de tutoria decorrem em instituições parceiras, nomeadamente a Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico de Dom Dinis, o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, a Casa da Infância Doutor Elysio de Moura, a Casa de Formação Cristã da Rainha Santa, a Comunidade Juvenil Francisco de Assis e o Centro de Acolhimento do Loreto”, indicou.

De acordo com a vice-reitora da UC, o programa iniciou a sua implementação com a abertura das inscrições para tutores, no final de fevereiro, tendo decorrido até 16 de março.

Já a capacitação dos tutores – que inclui sessões centradas em dinâmicas de grupo, tutoria em contextos educativos e de vulnerabilidade social, e metodologias ativas aplicadas à prática tutorial - teve lugar entre os dias 17 e 24 de março.

“Participam atualmente 28 estudantes da Universidade de Coimbra, que se inscreveram voluntariamente para exercer funções de tutoria e foram capacitados para o efeito. O programa implica um processo de monitorização contínua”, evidenciou.

O Step by Step tem como principais objetivos o acompanhamento e apoio ao estudo de jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo a aquisição de competências pessoais e sociais que incentivem uma maior autonomia na sua vida escolar e pessoal.

“Visa ainda favorecer o sucesso académico destes jovens e criar condições para que possam, no futuro, prosseguir os seus estudos no ensino superior”, concluiu.