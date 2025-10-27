Associações ciganas vão apresentar queixa no MP contra cartazes presidenciais de Ventura

Oito associações ciganas vão apresentar queixa no Ministério Público contra cartazes do candidato às eleições presidenciais André Ventura relativos à comunidade e ponderam avançar com uma providência cautelar para a retirada dos anúncios.
Em nome das oito associações, o vice-presidente da associação Letras Nómadas apontou que o constitucionalista Vitalino Canas já admitiu que pode haver indícios de crime, pelo que as várias associações estão a reunir provas para apresentar queixa junto do Ministério Público (MP), ao mesmo tempo que ponderam avançar com uma providência cautelar.
Em causa estão cartazes do candidato presidencial do Chega, André Ventura, com mensagens que visam comunidades específicas, entre os quais um no qual se lê “Os ciganos têm de cumprir a lei”.
Bruno Gonçalves explicou que o objetivo da providência cautelar é, não só obrigar à retirada dos cartazes afixados, mas também proibir que novos cartazes sejam colocados em espaço público.
O responsável adiantou que foi alertado para a existência dos cartazes na sexta-feira, dia 24, que qualificou como “um dia interessante” por se tratar do Dia Municipal para a Igualdade.
O aviso partiu de “uma pessoa da comunidade cigana”, morador na Moita, que enviou uma fotografia do cartaz, o que levou a associação a tentar perceber se há mais cartazes noutros pontos do país.
Na opinião de Bruno Gonçalves, a escolha do local poderá ter a ver com os resultados eleitorais do partido Chega na Moita, uma vez que “a comunidade cigana não é assim tão grande”.
Defendeu, por outro lado, que se tratou de “um ato premeditado”, uma vez que André Ventura, no dia de apresentação da candidatura presidencial, “já tinha dito aos jornalistas que iria atacar os ciganos com cartazes”.
“Acho que isso são provas suficientes para o Ministério Público, as autoridades judiciais, perceberem que há um ataque, portanto, voluntário às comunidades ciganas, de perseguir as comunidades ciganas e de promover o ódio racial”, acusou.
O vice-presidente da associação Letras Nómadas adiantou que várias associações da comunidade cigana apresentaram uma queixa no MP em 18 de abril por causa “de vídeos que foram colocados nas redes sociais onde de facto havia um incitamento ao ódio, promoção do ódio racial”, promovidos pelo Chega.
Bruno Gonçalves adiantou que vão agora juntar a essa queixa mais meios de prova, nomeadamente sobre os cartazes presidenciais de André Ventura.
“Vamos avançar com todas as forças que nós temos”, garantiu.
O responsável lamentou, no entanto, que o MP não tenha dado qualquer resposta relativamente à queixa apresentada em abril, razão pela qual ponderam agora avançar com uma providência cautelar, uma vez que as associações admitem que esse possa ser um processo mais célere.
“Estamos bastante tristes relativamente ao processo. É um atraso total. Não percebemos como é que a justiça relativamente a este senhor e a este partido (...) demora tanto tempo”, lamentou.
Acrescentou que o facto de estar em causa o segundo partido mais votado em Portugal não pode ser motivo para o MP ou outras instituições não trabalharem, apontando que “há 30 queixas de cidadãos da comunidade cigana a nível individual” que também não tiveram resposta.
Bruno Gonçalves chamou ainda a atenção para as consequências que o discurso de ódio está a ter, nomeadamente com casos de ‘bullying’ nas escolas contra crianças ciganas que ouvem de colegas “morte aos ciganos” ou “viva o Chega”.
DE LETRA E CAL
De quando em vez, aparece alguém que, mais do que ser bom naquilo que faz, parece pertencer a um lugar de exceção, aparentemente reservado e uma classe...
Ontem voltou a mudar-se a hora. Já lhes perdi a conta, confesso. Vale-nos que, hoje em dia, a maior parte dos relógios faz o serviço sozinha. Mas, afinal,...
Durante grande parte da minha vida, nutri uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Quando era criança, via-os como os “bons da fita”, os heróis que...
Toca o telemóvel. É a minha avó e meia preocupada diz-me: “A hora vai mudar, já estamos no Outono. Vais ter de vir cá a casa acertar os relógios”. O que...
O Poder Local
Decorrem por estes dias diversas cerimónias de posse de autarcas que marcam o início de um novo ciclo no Poder Local.
São presidentes de Assembleia,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
“Mais vale um cão vivo do que um leão morto” - Eclesiastes 9:1-12.
Salomão com esta frase bíblica, escreve sobre o destino comum a todas as pessoas, ou...
Esta semana ficou marcada pela presença do Dr. José Pedro Aguiar-Branco na Região Autónoma da Madeira. A visita do Presidente da Assembleia da República...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Estabilizados os ânimos, falemos então sobre as “autárquicas” na Madeira.
Vitória inequívoca do PSD/Madeira, Partido da Autonomia, dada a esmagadora quantidade...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
O Governo das Bahamas emitiu hoje uma ordem formal de retirada dos residentes de Inagua, Acklins, ilha Crooked, Mayaguana e ilha Ragged, municípios situados...
O FC Porto venceu esta noite, o Moreirense, por 1-2, , de reviravolta, e segue invicto na liderança da I Liga.
No jogo que encerrou a 9.ª jornada do campeonato,...
Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter foi sentido hoje na zona oeste da Turquia, segundo o `site´ do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (sigla...
Caso o Governo não apresente uma proposta concreta, que verse sobre tabela remuneratória, suplementos remuneratórios, portaria de avaliação, com efeitos...
O último membro encontrado, após 27 anos em fuga, do “gangue de Roubaix”, no norte de França, foi condenado hoje a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio...
O rei Carlos III inaugurou hoje o primeiro memorial britânico dedicado a soldados lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (LGBT), 25 anos depois do...
O projeto ‘Cuidadores de Apoio ao Domicílio (CAD)’ foi o grande vencedor do prémio de Boas Práticas em Saúde.
Desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM,...
A Mesa da Assembleia Municipal do Funchal foi eleita hoje com 33 votos a favor. Houve ainda um voto contra e os restantes nulos ou brancos. A votação foi...
A Capitania do Porto do Funchal emitiu ao final da tarde desta segunda-feira um aviso sobre vento e agitação marítima fortes que se farão sentir na orla...
Uma mulher de 50 anos sofreu hoje queimaduras em várias partes do corpo, na sequência de um acidente de trabalho ocorrido num restaurante localizado na...