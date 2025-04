A presidente da Comissão Europeia disse hoje que o executivo comunitário vai “coordenar esforços” para ajudar na reposição rápida do fornecimento de eletricidade, numa conversa com o primeiro-ministro espanhol sobre o “apagão” na Península Ibérica.

“Conversei com Pedro Sánchez sobre o corte de energia na Península Ibérica. Reafirmei-lhe o apoio da Comissão Europeia na monitorização da situação com as autoridades nacionais e europeias, e com o nosso Grupo de Coordenação da Eletricidade”, escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

Ursula von der Leyen anunciou que a Comissão Europeia vai “coordenar esforços e partilhar informações para ajudar a restaurar a rede elétrica”.

A REN – Redes Energéticas Nacionais confirmou um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.