O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a acompanhar a situação da falha de energia elétrica em Portugal “em contacto permanente com o Governo”, segundo uma nota da Presidência da República.

A REN – Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

Quem também está a acompanhar a situação é o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que está em contacto com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, devido ao corte no abastecimento elétrico na Península Ibérica.

Um alto funcionário europeu avançou hoje à agência Lusa que o líder da instituição que junta os chefes de Governo e de Estado da União Europeia e também antigo primeiro-ministro português, António Costa, “está em contacto” com Luís Montenegro e Pedro Sánchez sobre o incidente ocorrido nas últimas horas.