A ministra do Ambiente e Energia disse hoje que vai apresentar um conjunto de medidas face ao apagão na rede elétrica de 28 de abril e afastou o cenário de anomalias com o aumento do consumo face às elevadas temperaturas.

“Estamos a preparar um conjunto de medidas para apresentar dia 28 de julho, embora ainda não tenhamos o relatório final com as causas do apagão”, declarou Maria da Graça Carvalho à margem de uma visita às obras de proteção do Baixo Vouga Lagunar, no âmbito do Congresso da Região de Aveiro.

A ministra indicou que o Governo pretende ver aumentada a capacidade de armazenamento de eletricidade, estando por isso a trabalhar num “plano nacional de armazenamento”, que, adiantou, tanto pode compreender o armazenamento químico, através de baterias, como hídrico, através da capacidade das barragens.

Outra das medidas a apresentar consiste na alteração aos sistemas de controle da rede elétrica, com uma maior informatização e utilização dos dados, passando a haver “um sistema único de recolha de dados”.

Questionada pelos jornalistas sobre as elevadas temperaturas, Graça Carvalho disse que “também na parte da energia, quando há picos de calor tem que se ter especial atenção também ao fornecimento”.

“Muitas vezes há um aumento da procura de energia por causa dos aparelhos de ar condicionado”, referiu, manifestando-se confiante de que a REN e a E-REDES, que faz a parte da distribuição, têm toda a capacidade técnica para aguentar esses embates destes dias”.

“Há também toda a prevenção em relação aos incêndios e, portanto, há um alerta geral de todos os ministérios relacionados com estas matérias para estarem atentos”, acrescentou.