O encerramento do aeroporto de Lisboa, no seguimento de um apagão que afetou Portugal e outros países europeus, deixou hoje milhares de pessoas no exterior, não podendo entrar ninguém.

No exterior do Aeroporto Humberto Delgado, eram milhares as pessoas que esperavam junto ao terminal 1, perto de uma estação de metro encerrada e a uma zona rodoviária entupida.

Fonte policial no terreno explicou à Lusa que o acesso ao interior aeroporto está vedado, exceto para os passageiros de voos que vão aterrando e para situações de emergência.

No interior da zona de partidas do Terminal 1, encontravam-se algumas dezenas de pessoas, que entraram ainda antes do apagão energético e que estão à espera dos seus voos.

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) detalhou que quem já entrou e fez o check-in deverá partir nos seus voos, mesmo sem a reposição da rede.

David, polaco, tinha voo marcado para o seu país por volta das 15:00, mas quando chegou ao aeroporto deparou-se com a proibição de entrar.

Também Gonçalo, português, deveria partir para Barcelona, mas o encerramento do aeroporto deixou-o em terra.

“Ao sairmos de casa, apercebemo-nos que já não havia eletricidade, o trânsito já estava um caos”, apontou.

Ana faz parte de um grupo de quatro pais que tinha voo marcado para a República Dominicana, juntamente com quatro crianças pequenas.

“Tínhamos viagem marcada para as 14:30, chegamos por volta das 12:00, quando tudo começou a fechar, e acabamos por ficar na Rotunda do Relógio, que estava um caos”, disse.

Enquanto falava com a Lusa, as crianças, entretinham-se com o material disponível.

“Como íamos ter um voo de oito horas, viemos apetrechados com muito entretenimento, que agora já estamos a usar”, brincou.

Apesar de vários funcionários do aeroporto estarem a distribuir água - a maioria a crianças - há uma queixa transversal a todos os passageiros: não receberam informações quer do aeroporto, quer das companhias aéreas em que viajavam.

Perto da saída para o Terminal 2, um grupo de mulheres irlandesas explicou que também viu o seu voo ser cancelado. Lauren explicou que o seu grupo iria seguir em três voos diferentes: dois para a Irlanda e um para França.

Lauren registou que falharam a entrada no Terminal 2 por pouco, uma vez que as suas amigas do outro voo para Dublin entraram no edifício.

“Viemos para uma despedida de solteira com umas amigas e agora íamos voltar”, registou, acrescentando, em tom de brincadeira que “até gostava de ficar mais um dia”.

A REN – Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.