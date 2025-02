Um aluno de 13 anos ameaçou, hoje à tarde, colegas e professores com uma faca na Escola Básica 2,3 D. Carlos I, em Sintra, mas não se registaram feridos entre a comunidade escolar, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, o alerta ocorreu às 15:20, quando um aluno do estabelecimento do Agrupamento de Escolas D. Carlos I, entre Sintra e Lourel, no distrito de Lisboa, ameaçou colegas e professores com uma faca.

Uma fonte da autarquia confirmou que o aluno, com necessidades educativas especiais, terá ameaçado um colega com “uma faca do refeitório” e depois “entrou na sala dos professores”.

Enquanto colegas e pessoal docente e não docente se mantinha nos pavilhões, os professores conseguiram isolar o aluno, que tentou livrar-se da faca.

A mesma fonte acrescentou que anteriormente o aluno agrediu uma professora e que decorre uma ação disciplinar educativa com vista a uma eventual mudança de escola.

A fonte da GNR referiu que “decorrem investigações” para determinar o que esteve na origem do incidente e que, além do susto na comunidade escolar, não há registo de qualquer ferido.

O aluno, após ser observado pelos bombeiros de Sintra, foi transportado para ser assistido num hospital.