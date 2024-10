As alterações climáticas influenciam cada vez mais o comportamento dos incêndios em todo o mundo e intensificam o seu fumo, o que agrava a poluição do ar e afeta a saúde pública nas cidades, aumentando o número de mortes.

Todos os anos morrem mais de 98.748 pessoas devido ao fumo dos incêndios, de acordo com dois estudos publicados na segunda-feira na Nature Climate Change e liderados pelo Potsdam Institute for Climate Impact Research PIK.

O primeiro estudo confirma que entre 2003 e 2019, a área ardida em todo o mundo devido às alterações climáticas aumentou 15,8%, especialmente na Austrália, América do Sul, oeste da América do Norte e Sibéria.

Este aumento dos incêndios florestais neutralizou a diminuição da área ardida devido às alterações no uso do solo e ao aumento da densidade populacional nos últimos anos, apontaram os autores do estudo.

Com base nisto, o segundo estudo examinou como as alterações climáticas estão ligadas a um aumento global de mortes por poluição atmosférica relacionada com incêndios e revela que as alterações climáticas aumentaram estas mortes de 669 anualmente na década de 1960 para mais de 12.500 em 2010.

“O nosso estudo mostra que, quando ocorrem incêndios, a influência das alterações climáticas com condições climáticas mais secas e mais quentes é cada vez mais significativa”, explicou Chantelle Burton, investigadora do Met Office Hadley Center e coautora principal do primeiro estudo.

Com base num conjunto abrangente de modelos globais de incêndios e vegetação, mostram que as alterações climáticas aumentaram a área queimada em todo o mundo em 15,8% entre 2003 e 2019, em comparação com uma situação sem alterações climáticas, e especialmente virulência na Austrália, América do Sul, oeste da América do Norte e a Sibéria, as regiões mais propensas a incêndios.

Ao mesmo tempo, a área ardida em todo o mundo está a diminuir à medida que as terras naturais são convertidas para usos humanos, como a agricultura, o que reduziu as áreas disponíveis para incêndios em aproximadamente 19% no mesmo período.

No entanto, embora estas tendências se contraponham, os investigadores acreditam que o efeito das alterações climáticas nos incêndios aumenta ao longo do tempo, à medida que o clima continua a aquecer.

O segundo estudo avaliou o impacto global das alterações climáticas na poluição atmosférica provocada pelos incêndios e nos riscos para a saúde associados ao longo dos últimos 60 anos.

Especificamente, aponta que as mortes devido à poluição atmosférica causada por incêndios passaram de 46.401 anualmente na década de 1960 para 98.748 em 2010 e, de acordo com os seus cálculos, 669 mortes anuais na década de 1960 e mais de 12.500 em 2010 podem ser atribuídas às alterações climáticas.

“Isto mostra que as alterações climáticas representam cada vez mais uma ameaça para a saúde pública, devido ao aumento do fumo dos incêndios que afeta até mesmo áreas densamente povoadas”, sublinhou Chae Yeon Park, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada do Japão e autor principal.

O fumo dos incêndios contém partículas extremamente pequenas que penetram no sistema respiratório e representam um risco significativo para a saúde, causando doenças pulmonares e respiratórias.

Regiões como a América do Sul, a Austrália e a Europa registaram os aumentos mais significativos da mortalidade por incêndios atribuídos às alterações climáticas, coincidindo com condições mais quentes e secas provocadas pelo aquecimento global.

Embora a diminuição da humidade e o aumento das temperaturas aumentem o risco de incêndio, os investigadores também observaram que em algumas áreas, como o Sul da Ásia, o aumento da humidade levou a menos mortes por incêndios atribuíveis às alterações climáticas.