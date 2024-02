Agricultores portugueses saem à rua para protestar (com fotos)

Agricultores do Baixo Mondego conduzem as suas máquinas agrícolas em direção a Coimbra, durante a manifestação dos agricultores, uma ação realizada nas estradas de várias zonas do país, reclamando “condições justas” e a “valorização da atividade”, em Montemor-o-Velho, 01 de fevereiro de 2024. O protesto está a juntar agricultores de toda a Beira Interior. A iniciativa é do Movimento Civil Agricultores de Portugal, que se apresenta como um movimento civil espontâneo e apartidário que une agricultores e sociedade civil em defesa do setor primário. Em causa estão os cortes nos pagamentos aos agricultores no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC). PAULO NOVAIS/LUSA