O partido ADN – Alternativa Democrática Nacional informa, em comunicado, ter recebido a resposta da Comissão Nacional de Eleições relativa à denúncia sobre uma sondagem que foi realizada pela Universidade Católica – CESOP (Centro de Estudos e Sondagem de Opinião), onde não constava o partido ADN.

“A Universidade Católica – CESOP realizou sondagens onde não constava o nome do partido ADN. Hoje a Comissão Nacional de Eleições vem confirmar que esta empresa de sondagens cria condições que podem influenciar o eleitorado “, denuncia Bruno Fialho, presidente do ADN.

“A resposta da CNE é clara e objetiva, pelo que passo a citar: Constata-se que a empresa responsável pela sondagem inclui na sua metodologia listas de opções que são lidas aos inquiridos e que não esgotam a totalidade das candidaturas apresentadas à presente eleição legislativa”.

A este respeito, o presidente frisou que os resultados das sondagens que sejam apresentados antes do encerramento das urnas têm, “pelo menos em abstrato, o potencial de influenciar o eleitorado, que, perante certos cenários, reajusta a sua intenção de voto”.

Deste modo, aponta que a eventual eliminação de certas candidaturas das listas de opções apresentadas ativamente aos inquiridos reforça – “primeiramente, na mente desses inquiridos e, como potencial consequência, na apresentação dos resultados ao público – a presença das forças políticas mencionadas e fragiliza as não referidas, criando o potencial de alterar o resultado das sondagens, bem como de influenciar o eleitorado, precisamente o inverso do que o princípio da igualdade de oportunidades das candidaturas visa proteger”.

Face ao que antecede, a Comissão delibera recomendar à Universidade Católica Portuguesa / CESOP que, durante os períodos eleitorais, “se iniba de formular perguntas cujas listas de opções das respetivas respostas, quando lidas aos inquiridos, não contenham a totalidade das candidaturas apresentadas na área geográfica relevante à sondagem em causa.”, declara Bruno Fialho.

“Universidade Católica – CESOP, com esta conduta, acabou por influenciar os milhares de eleitores que contactou e os milhões que apenas veem os nomes dos partidos com assento parlamentar. Os portugueses têm de retirar as suas ilações e perceber que estão a ser manipulados por um regime político corrupto”, afirmou.

“A democracia está refém dos lóbis e poderes instalados há 5 décadas e o partido ADN é o único com coragem de os denunciar, razão pela qual aparecemos noutras sondagens eu respeitaram os portugueses”, conclui.