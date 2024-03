A Animalife, associação fundada com o propósito primordial de combater o abandono animal em Portugal, regressa aos supermercados, desta vez unindo forças com a Missão Continente nas lojas da cadeia SONAE, para dar vida à 34~.ª iniciativa do Banco Solidário Animal (BSA).

Com o intuito de combater a fome e o abandono de animais de companhia em Portugal, a organização convida todos a se juntarem a esta iniciativa, nos dias 6 e 7 de abril, nas lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e ZU, numa união de esforços para recolher alimentos e bens essenciais que garantam o bem-estar de milhares de animais em risco.

“A questão do abandono animal em Portugal é uma realidade cada vez mais preocupante, com inúmeras Associações Zoófilas a enfrentarem dificuldades crescentes para satisfazer as necessidades alimentares dos animais, devido à escassez de recursos. A vossa contribuição, seja através da participação como voluntários na recolha física nos dias da campanha, seja doando bens essenciais como ração seca e húmida, produtos de higiene, trelas, coleiras e comedouros, pode verdadeiramente fazer a diferença”, nota, relevando que cada contribuição individual é um passo essencial para o cumprimento da missão desta iniciativa.

“Os voluntários são a espinha dorsal desta iniciativa, fomentando a união e a solidariedade que nos permite não só alimentar, mas também trazer esperança a mais de 75 mil animais a cargo das mais de 600 entidades de apoio animal, famílias em situação de carência e pessoas em situação de sem-abrigo”.

Antecedendo a recolha física, a campanha de Vales Solidários decorrerá de 4 a 10 de abril, permitindo que os consumidores contribuam através da compra de vales de €1 ou €5. O valor arrecadado será utilizado para recarregar os Cartões Dá Apoio, que se encontram na posse de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

“Este apoio é fundamental para assegurar que estas famílias possam continuar a cuidar dos seus animais, fruto de um esforço conjunto entre a Animalife e as Câmaras Municipais com as quais a instituição mantém protocolo de apoio a estas famílias identificadas”, destaca.

Rodrigo Livreiro, presidente da direção da Animalife, sublinha a importância desta iniciativa: “Com a presença em mais de 350 lojas e a participação de voluntários de norte a sul do país, representando várias instituições zoófilas, o apoio dos portugueses torna-se fundamental para o sucesso destas iniciativas. A vossa participação pode realmente fazer a diferença na vida de inúmeros animais.”

Para fazer parte deste movimento coletivo de “Heróis da Causa Animal”, inscreva-se como voluntário através do nosso site: www.bsa.animalife.pt . Juntos, podemos continuar a criar histórias felizes.