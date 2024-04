O presidente da IL anunciou hoje que vai apresentar uma deliberação para que o programa das comemorações do parlamento 25 de Abril inclua uma cerimónia solene do cinquentenário do 25 de Novembro.

No discurso na sessão solene do 25 de Abril, no parlamento, Rui Rocha citou a música “Vejam bem”, de José Afonso, para salientar que, há 50 anos, se descobriu que “não há só gaivotas em terra quando mulheres e homens se põem a pensar”, mas que as gaivotas “voam quando homens e mulheres se põem a pensar”.

“Há 50 anos, uma gaivota levantou voo. Essa gaivota voava e nós, como ela, ficámos também livres de voar. Hoje, sabemos mais sobre a liberdade do que sabíamos naquele dia”, afirmou.

Segundo o presidente da IL, sabe-se hoje que “é fundamental que as gaivotas voem”, mas que “não é indiferente à liberdade” se “as gaivotas voam mais alto ou mais baixo, para a frente ou para trás e, voando para a frente, se voam mais depressa ou mais devagar”.

“Aliás, não é desde logo indiferente à liberdade que temos o próprio motivo que leva a gaivota a voar. Se levantar voo para substituir uma ditadura por uma democracia, voa para a liberdade. Mas se levantar voo para substituir uma ditadura por uma ditadura de sinal contrário, a praia onde aterra a gaivota tem a mesma nenhuma liberdade que existia na praia de onde partiu”, sublinhou.

É por isso, prosseguiu Rui Rocha, que “o general Ramalho Eanes sublinha o valor do 25 de Novembro e diz que é um erro separá-lo do 25 de Abril”.

“É por isso que a Iniciativa Liberal apresentará ainda hoje uma deliberação para que o programa das comemorações do 25 de Abril da Assembleia da República passe a incluir uma cerimónia solene no cinquentenário do 25 de Novembro”, anunciou.