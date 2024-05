Confirmado o abandono de Miguel Nunes, depois de um toque sofrido na terceira classificativa, João Silva reforçou a liderança no Rali de São Vicente, chegando a uma vantagem de 13,3 segundos para o segundo lugar. Mas a PEC 4 - Boaventura serviu para relançar as contas do rali, com Miguel Caires a ser o mais rápido e a recuperar 3,5 segundos ao líder.

Com um bom andamento, Miguel Caires conseguiu um tempo de 4:27.8, superando João Silva (4:31.3) na quarta classificativa e baixando a margem para menos de 10 segundos na geral. José Camacho (4:44.3) foi o terceiro nesta PEC, posição que também alcançou na tabela geral.