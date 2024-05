Depois de ontem ter começado a vencer na prova especial noturna, na Ponta Delgada, João Silva voltou hoje a entrar de pé direito no reatamento da competição no Rali de São Vicente. Mas quando se antevia uma intensa disputa pelo degrau mais alto do pódio, Miguel Nunes foi obrigado a parar na terceira classificativa.

A abrir a segunda secção e o segundo dia de prova, João Silva obteve um tempo de 4:31.9 na passagem pela PEC 2 - Vila de São Vicente e ficou bem perto de bater o recorde da classificativa, mas com forte oposição de Miguel Nunes, que ficou a apenas uma décima de segundo (4:32.0). Miguel Caires fez o terceiro melhor tempo (4:37.6).

Os pilotos partiram logo de seguida para a PEC 3 - Rosário, onde Miguel Nunes, que se vinha a debater com problemas mecânicos, sofreu um toque que o obrigou a parar a meio da classificativa. João Silva aproveitou para cimentar a liderança (4:53.7) e Miguel Caires, que foi apenas quatro segundos mais lento (4:57.7).

Na classificação geral, João Silva continua a liderar, seguido agora de Miguel Caires, e com Vasco D. Silva a ascender ao terceiro lugar.