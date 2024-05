O Cortejo com crianças de cinco infantários e creches e dois grupos de folclore está a culminar com a deposição de uma flor no Muro da Esperança.

Numa manhã de sol, centenas de crianças mostram a sua inocência e com a simbologia da flor, depositam esperança num mundo melhor.

Um momento assistido por uma multidão que se arrumou ao redor do Largo do Município.

Este evento é dos mais marcantes do programa da Festa da flor, cujo ponto alto será amanhã, com o Cortejo da Flor.