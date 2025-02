10 de Junho: Lagos acolhe comemorações do Dia de Portugal em 2025

As comemorações do Dia de Portugal vão decorrer este ano em Lagos, estendendo-se à comunidade portuguesas em Macau, foi hoje divulgado num despacho do Presidente da República, que designa a escritora Lídia Jorge como presidente da comissão organizadora.

O despacho do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, datado de 30 de janeiro e hoje publicado em Diário da República, designa “a cidade de Lagos como sede das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em 2025, estendendo as celebrações à comunidade portuguesa em Macau”.

O documento estabelece que, “para a organização das comemorações é constituída uma Comissão presidida pela doutora Lídia Jorge, escritora”, sem adiantar pormenores sobre o programa das celebrações.

A comissão integra ainda o general José Nunes da Fonseca, Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, a Secretária-Geral da Presidência da República, Ana Cristina Batista, e o Chefe do Protocolo de Estado, Jorge da Silva Lopes.

A cidade de Lagos volta a ser o palco das comemorações do Dia de Portugal, 29 anos depois de ali se ter assinalado o Dia 10 de Junho, em 1996, pelo então Presidente da República Jorge Sampaio.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Lagos, Hugo Pereira, disse que “a designação é um grande motivo de honra e um reconhecimento histórico pela cidade algarvia”.

“É um motivo de orgulho para todos os lacobrigenses porque projeta a cidade e o seu papel na economia nacional, realçando também a sua importância como cidade dos Descobrimentos”, sublinhou.

Hugo Pereira realçou também a “honra que é ter a escritora algarvia Lídia Jorge a presidir à comissão organizadora das comemorações, num programa que vai ser definido pela Presidência da República e que terá todo o apoio do município”.

Em 2024, as celebrações do Dia de Portugal decorreram em três concelhos de Leiria afetados pelos incêndios de 2017 e em Coimbra, estendendo-se as comemorações à comunidade portuguesa na Suíça.

A Suíça foi o sétimo país a acolher a celebração, após França (2016), Brasil (2017), Estados Unidos (2018), Cabo Verde (2019), Reino Unido (2022) e África do Sul (2023).