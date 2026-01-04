Venezuela: Rubio considera prematuro falar de eleições após detenção de Maduro

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, considerou hoje “prematuro” falar de eleições na Venezuela, defendendo que a prioridade dos Estados Unidos passa, nesta fase, pela estabilidade e pela gestão da transição após a detenção de Nicolás Maduro.
Em declarações ao canal norte-americano NBC, Marco Rubio ressalvou que, apesar de valorizar “as eleições e a democracia”, existem ainda “muitos assuntos a tratar”.
“É prematuro nesta fase. (...) O que mais nos importa, acima de tudo, é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos”, sublinhou.
Na mesma entrevista, o chefe da diplomacia norte-americana reconheceu o papel da líder da oposição venezuelana María Corina Machado, que classificou como “fantástica”, mas advertiu que grande parte do seu movimento já não se encontra no país, o que limita, para já, a sua capacidade de liderar uma transição política.
“María Corina Machado é fantástica, e conheço-a há muito tempo (...), mas esta é a realidade que enfrentamos, a realidade imediata, que é que, infelizmente, a grande maioria da oposição já não está presente na Venezuela. Temos assuntos de curto prazo que precisam de ser tratados de imediato”, apontou.
Marco Rubio explicou que Washington está focado no curto prazo, nas próximas semanas e meses, e na forma como a evolução da situação na Venezuela se relaciona com os interesses nacionais dos Estados Unidos.
“Há agora outras pessoas responsáveis pelo aparelho militar e policial ali [na Venezuela]. Terão de decidir agora que direção querem tomar, e esperamos que escolham um caminho diferente daquele que Nicolás Maduro escolheu. Em última análise, esperamos que isto conduza a uma transição integral na Venezuela”, acrescentou.
Numa outra entrevista, também hoje divulgada, o secretário de Estado disse à estação CBS que a presidente interina Delcy Rodríguez “é alguém com quem se pode trabalhar”, ao contrário de Maduro, que, segundo Rubio, quebrava todos os acordos firmados com Washington.
Os Estados Unidos lançaram no sábado “um ataque em grande escala contra a Venezuela”, capturando o Presidente venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela entregou a presidência interina à vice-presidente executiva, Delcy Rodriguez, “de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação”.
Delcy Rodriguez será a primeira mulher na história do país a liderar o executivo.
A comunidade internacional tem-se dividido entre a condenação da ação dos Estados Unidos e o júbilo pela queda de Maduro.
