O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no Governo) ganhou 285 das 335 câmaras municipais nas eleições autárquicas venezuelanas de domingo, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

Os dados dão conta que o partido do Presidente Nicolás Maduro conquistou as principais câmaras municipais do país, incluindo a de Maracaibo (oeste da Venezuela) que entre dezembro de 2021 e outubro de 2024 foi governada pelo advogado e opositor Rafael Arturo Ramírez Colina, que foi detido pelos serviços de informações por alegada corrupção.

Em Caracas, Carmen Meléndez, também do partido chavista (corrente política de Maduro inspirada pelas ideias do ex-presidente Hugo Chávez), foi reeleita presidente da Câmara Municipal de Libertador, o maior município da capital venezuelana e onde estão situados os principais poderes públicos do país.

A leste de Caracas, Diogenes Lara do PSUV ganhou a Câmara Municipal de Sucre, onde está situado o bairro de Petare, o maior do país, tido como um bastião da oposição.

Por outro lado, ainda na capital, a oposição voltará a governar nos municípios de Chacao, Baruta e El Hatillo, que o chavismo tinha prometido conquistar.

O PSUV e a aliança Grande Polo Patriótico, conquistaram 23 das 24 câmaras das capitais de estado ou distrito, com exceção de Ezequiel Zamora, em Cojedes, onde o opositor Alexander Mireles obteve 14.441 votos, correspondente a 46.17% dos eleitores que participaram.

A participação nas eleições foi de 6,27 milhões de eleitores (44%), segundo o CNE.