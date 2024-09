O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu hoje “mais armas” aos países aliados, que estão reunidos na Alemanha, para expulsar as forças russas do território ucraniano e em particular na região de Donetsk.

“O mundo tem sistemas de defesa aérea suficientes para garantir que o terror russo não tenha resultados e peço-vos que sejam mais ativos nesse trabalho connosco em matéria de defesa aérea”, disse o líder ucraniano durante uma reunião com os representantes dos países que apoiam a Ucrânia, na base aérea norte-americana de Ramstein, no oeste da Alemanha.

Na mesma reunião, o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou uma nova ajuda militar de 250 milhões de dólares à Ucrânia.

“O Presidente (Joe) Biden vai assinar um novo pacote de assistência de segurança de 250 milhões de dólares para a Ucrânia. Isso aumentará as capacidades para satisfazer as necessidades crescentes da Ucrânia”, disse Austin durante a reunião na base aérea dos EUA.

O Presidente ucraniano vai reunir-se com o chanceler alemão, Olaf Scholz, após essa reunião.

O encontro na base aérea dos EUA na Alemanha ocorre depois dos bombardeamentos mortíferos do exército russo na Ucrânia, em particular o de um instituto militar em Poltava, no centro, que causaram pelo menos 55 mortos.