MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Mundo

Ucrânia: Volodymyr Zelensky na Casa Branca para reunião com Donald Trump

    Ucrânia: Volodymyr Zelensky na Casa Branca para reunião com Donald Trump
    “Temos de pôr fim às mortes” provocadas pela invasão russa da Ucrânia, disse Zelensky. YURI GRIPAS / POOL / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
18 Agosto 2025
18:43
Comentários

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou hoje à Casa Branca, em Washington, para uma reunião com o homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia.

Trump, que recebeu Zelensky à entrada para o edifício, convocou o líder ucraniano para o encontro depois de se ter reunido com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, no Alasca, Estados Unidos.

Zelensky chegou um pouco antes das 13:15 locais (16:15 em Lisboa) e tinha à espera um Trump sorridente que o cumprimentou e com ele posou brevemente para as fotografias.

Em fevereiro, Zelensky foi convidado a abandonar a Casa Branca depois de ter sido humilhado por Trump, pelo vice-presidente JD Vance e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, numa troca de palavras azeda perante os jornalistas.

Antes de Zelensky, chegaram à Casa Branca para o encontro com Trump os presidentes da França, da Finlândia e da Comissão Europeia, os chefes dos governos da Alemanha, Reino Unido e Itália, e o secretário-geral da NATO, que foram acolhidos pelo protocolo.

Já em Washington e antes de seguirem para a Casa Branca, Zelensky reuniu-se com os líderes europeus para acertar posições e apelou no final para que seja garantida “uma paz sólida e duradoura” para a Ucrânia e a Europa.

“O nosso principal objetivo é uma paz sólida e duradoura para a Ucrânia e para toda a Europa”, disse Zelensky numa declaração nas redes sociais.

“Temos de pôr fim às mortes” provocadas pela invasão russa da Ucrânia, acrescentou.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O Governo Regional agiu de forma correta ao suspender novas licenças de TVDE, pelo menos até final de 2025?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas