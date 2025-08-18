Ucrânia: Volodymyr Zelensky na Casa Branca para reunião com Donald Trump

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou hoje à Casa Branca, em Washington, para uma reunião com o homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia.

Trump, que recebeu Zelensky à entrada para o edifício, convocou o líder ucraniano para o encontro depois de se ter reunido com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, no Alasca, Estados Unidos.

Zelensky chegou um pouco antes das 13:15 locais (16:15 em Lisboa) e tinha à espera um Trump sorridente que o cumprimentou e com ele posou brevemente para as fotografias.

Em fevereiro, Zelensky foi convidado a abandonar a Casa Branca depois de ter sido humilhado por Trump, pelo vice-presidente JD Vance e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, numa troca de palavras azeda perante os jornalistas.

Antes de Zelensky, chegaram à Casa Branca para o encontro com Trump os presidentes da França, da Finlândia e da Comissão Europeia, os chefes dos governos da Alemanha, Reino Unido e Itália, e o secretário-geral da NATO, que foram acolhidos pelo protocolo.

Já em Washington e antes de seguirem para a Casa Branca, Zelensky reuniu-se com os líderes europeus para acertar posições e apelou no final para que seja garantida “uma paz sólida e duradoura” para a Ucrânia e a Europa.

“O nosso principal objetivo é uma paz sólida e duradoura para a Ucrânia e para toda a Europa”, disse Zelensky numa declaração nas redes sociais.

“Temos de pôr fim às mortes” provocadas pela invasão russa da Ucrânia, acrescentou.