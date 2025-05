Ucrânia: Trump falará na segunda-feira com Putin, Zelensky e NATO para acabar com “banho de sangue”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai falar na próxima segunda-feira com os seus homólogos russo e ucraniano, no início de uma ronda internacional de conversas telefónicas para pôr fim ao “banho de sangue” na Ucrânia.

Numa mensagem na rede social Truth Social, o líder republicano adiantou que começará por falar por telefone com o Presidente russo, Vladimir Putin, às 10:00 locais em Washington D.C. (15:00 em Lisboa)

“Os temas da chamada serão o fim do ‘banho de sangue’ que está a matar, em média, mais de 5.000 soldados russos e ucranianos por semana, e o comércio”, adiantou Trump.

De seguida, referiu, falará com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, e, “depois, com vários membros da NATO”.

Donald Trump disse esperar “que seja um dia produtivo, que haja um cessar-fogo e que esta guerra muito violenta - uma guerra que nunca deveria ter acontecido - chegue ao fim”.

A mensagem do Presidente dos EUA surge no dia seguinte às conversações de paz diretas russo-ucranianas, as primeiras desde 2022.

Nas negociações, realizadas na sexta-feira na Turquia, foi acordada a troca de prisioneiros de guerra no formato “1.000 por 1.000”, ou seja, igual número de prisioneiros de ambos os lados, o que, a realizar-se numa única troca, seria a maior desde o início da guerra, há mais de três anos.