Ucrânia: Trump critica Zelensky por não reconhecer soberania russa da Crimeia

O Presidente dos Estados Unidos criticou as declarações do homólogo da Ucrânia, nas quais negou reconhecer a soberania russa na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

“Ninguém está a pedir a [Volodymyr] Zelensky que reconheça a Crimeia como território russo, mas se ele a quer, por que não lutou por ela há 11 anos, quando foi entregue à Rússia sem um tiro disparado?”, escreveu Donald Trump, numa mensagem na rede Truth Social.

Na terça-feira, Zelensky excluiu qualquer cedência de território ucraniano à Rússia em qualquer acordo, antes das conversações que estão a decorrer em Londres com representantes norte-americanos, europeus e ucranianos.

“Não há nada para falar - é a nossa terra, a terra do povo ucraniano”, afirmou Zelensky.

Na mesma social, Trump acrescentou que “esta declaração é muito prejudicial para as negociações de paz com Rússia”, lembrando que a decisão foi tomada durante o mandato do antigo Presidente norte-americano Baracl Obama e que “nem é um ponto em discussão”.

O Presidente norte-americano acrescentou que “declarações inflamadas como a de Zelensky” estão a dificultar a resolução da guerra.

“A situação da Ucrânia é terrível - ele pode ter paz ou pode lutar por mais três anos antes de perder o país todo”, escreveu Trump, referindo-se a Zelensky.

O reconhecimento da Crimeia como território russo surgiu como uma das opções que a Ucrânia terá provavelmente de aceitar em troca de um acordo de paz para pôr fim à guerra que começou em fevereiro de 2022.

O Presidente norte-americano tem insistido que, se ele tivesse chegado à Casa Branca em 2020, a guerra na Ucrânia nunca teria acontecido e que o mais rápido processo de paz para este conflito passará sempre pela mediação dos Estados Unidos.