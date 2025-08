O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo que o seu enviado especial para o Médio Oriente, Steve Witkoff, visitará a Rússia “na quarta e na quinta-feira”.

A visita acontece quando se aproxima o final do prazo anunciado por Trump no ultimato que lançou a Moscovo para colocar um ponto final na guerra contra a Ucrânia.

“Se acabar o prazo e a Rússia não tiver aceitado um cessar-fogo, haverá sanções. Mas (Moscovo) parece bastante disposta a evitar as sanções. São pessoas astutas e bastante hábeis para contorná-las”, declarou Trump à comunicação social este domingo, antes de anunciar que Witkoff, “talvez” esta semana, “quarta e quinta-feira, viaje para a Rússia”.

Quando questionado sobre se Moscovo poderia fazer alguma coisa para evitar as sanções, Trump respondeu: “Sim, chegar a um acordo para que as pessoas deixem de morrer”.

Trump afirmou na passada terça-feira que começava nesse dia um ultimato de dez dias que concedia ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, para chegar a um acordo de paz com a Ucrânia.

“Dez dias a partir de hoje”, disse Trump, a bordo do avião presidencial Air Force 1, durante uma conversa com jornalistas, que lhe perguntaram sobre a redução do prazo que ele tinha anunciado recentemente.

“Não sei se isso afetará a Rússia, porque é evidente que ela quer continuar com a guerra”, acrescentou.

Trump insistiu que o número de mortos resultantes da guerra que Moscovo trava em território ucraniano duplicou, e que, por isso, quer que a guerra chegue ao fim o mais rapidamente possível.

Por sua vez, o Governo russo manifestou-se nessa terça-feira ciente do novo ultimato de Trump, mas acrescentou que a Rússia está disposta a continuar a guerra.