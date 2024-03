Ucrânia: Rússia ameaça norte da Europa se receber equipamento nuclear dos EUA

As autoridades russas alertaram hoje para as possíveis consequências de um envio de equipamento nuclear dos EUA para o norte da Europa, garantindo que serão considerados “alvos legítimos em caso de confronto” entre a Rússia e a NATO.

“Não é necessário ser um estratega militar para perceber que isso representaria uma ameaça direta” para a Rússia, afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país, Maria Zakharova.

“Naturalmente, [esses equipamentos] seriam, inevitavelmente, incluídos na lista de alvos legítimos em diferentes cenários de colisão direta”, acrescentou.

A porta-voz, citada pela agência russa de notícias Interfax, sublinhou que as autoridades finlandesas “não informaram os seus cidadãos dos riscos que correm se permitirem a colocação dessas instalações” no país na sequência da sua adesão à Aliança Atlântica, em abril de 2023.

Zajarova criticou as palavras do Presidente finlandês, Alexander Stubb, que permitiu uma revisão das principais “linhas legislativas do país, que atualmente proíbem a colocação de armas militares em território finlandês” e afirmou que “esta [postura] preocupa a Rússia”.

“Se este tipo de armas aparecer no norte da Europa, a segurança destes países não só não aumentará como sofrerá claramente um revés porque outros países do continente (...) terão de ter isso em conta”, disse.

A Finlândia tem a fronteira terrestre mais longa da aliança militar com a Rússia - 1.340 quilómetros - e é um dos fornecedores europeus mais ativos de ajuda militar e civil à Ucrânia.