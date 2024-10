Os serviços de informação britânicos confirmaram hoje novos avanços das forças da Rússia contra a cidade ucraniana de Chasiv Yar, localizada na região de Donetsk e que é disputada desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

O serviço de informação do Reino Unido informou que é muito provável que as tropas russas tenham atravessado o canal ao sul da cidade e estejam a aproximar-se dos limites de Chasiv Yar, segundo um comunicado do Ministério da Defesa do Reino Unido.

As outras frentes de batalha estão ou altamente disputadas, sem que as forças russas consigam consolidar os seus avanços, ou com ganhos limitados dos militares russos, segundo a nota do Ministério britânico.

A cidade de Chasiv Yar é um dos principais objetivos das tropas russas em Donetsk.

A Rússia anunciou hoje a captura de uma nova aldeia no leste da Ucrânia, a sudeste da cidade de Pokrovsk, um importante centro logístico para o exército ucraniano.

“Unidades do grupo de tropas do centro libertaram a localidade de Tsukuryne” na região de Donetsk, afirmou o Ministério da Defesa russo no seu comunicado diário.

As forças russas têm como alvo principal Pokrovsk, que tinha 60 mil habitantes antes do conflito, que é um importante centro logístico para o exército ucraniano e alberga a única mina sob controlo ucraniano que produz coque, um tipo de carvão necessário para a produção de aço.

O Presidente russo, Vladimir Putin, fez da conquista de todo o Donbass, a região mineira e industrial da Ucrânia, a sua “prioridade”.