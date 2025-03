A delegação ucraniana reunida com representantes dos EUA em Jeddah, na Arábia Saudita, para um processo de negociação de paz com a Rússia, sublinhou “o ambiente construtivo” com que as conversações estão a decorrer.

“Vemos esta reunião como uma grande oportunidade para avançar em direção à paz e desenvolver a parceria estratégica entre a Ucrânia e os EUA”, escreveu na rede social X o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiga, que é um dos membros da delegação ucraniana.

“O ambiente construtivo mostra que podemos usar esta oportunidade. A Ucrânia quer a paz como ninguém”, disse o chefe da diplomacia ucraniana.

Horas antes, o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, tinha anunciado o início da reunião, nos mesmos termos.

“A reunião começou de forma muito construtiva. Estamos a trabalhar”, escreveu Yermak na rede X, onde também divulgou um vídeo de ambas as delegações a posar formalmente e com uma expressão amigável para os fotógrafos.

Por seu lado, as autoridades sauditas, anfitriãs da reunião, sublinharam que “o diálogo é o meio mais eficaz para resolver os litígios” entre Kiev e Moscovo.

“Estas negociações fazem parte dos esforços do Reino para resolver a crise na Ucrânia através das suas relações equilibradas com as várias partes e dos seus esforços para reforçar a segurança e a paz globais”, informou a agência de notícias oficial da Arábia Saudita, SPA.

A delegação dos EUA integra o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, e o Conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz; enquanto o lado ucraniano foi representado pelo diretor do gabinete do Presidente da Ucrânia, Andriy Yermak; ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sibiga; e ministro da Defesa ucraniano, Rustam Umerov.

Os meios de comunicação social norte-americanos noticiaram hoje que Steve Witkoff, enviado do Presidente norte-americano, Donald Trump, para o Médio Oriente, que deveria participar no encontro com a Arábia Saudita, viajará esta semana para a Rússia, no meio de negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia.

De acordo com Andriy Kovalenko, do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, a proposta poderá ser feita diretamente ao Kremlin por Washington.