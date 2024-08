A ofensiva ucraniana na região de Kursk levou a uma diminuição da intensidade dos ataques russos contra território da Ucrânia, criando uma “zona tampão”, informou hoje o Serviço de Fronteiras da Ucrânia.

“As ações das Forças de Defesa Ucranianas perto da região de Sumi estão a criar uma zona tampão, o que, claro, permite que os territórios próximos sejam bombardeados com menos frequência do que antes”, explicou uma fonte daquele organismo ucraniano.

As regiões de Sumi, Chernihiv e Kharkiv estão no centro das atenções, embora Sumi seja a mais afetada, mas o número de incursões transfronteiriças russas diminuiu de forma especialmente dramática, informaram as autoridades russas.

Hoje também, o Exército ucraniano anunciou que levou a cargo um contra-ataque que infligiu pesadas perdas às tropas russas e que permitiu um avanço das suas forças em dois quilómetros em território controlado pela Rússia na região de Lugansk.

Neste contra-ataque surpresa, uma Brigada de Assalto ucraniana assumiu a responsabilidade pela destruição de dezenas de peças de equipamento militar e pela neutralização de mais de 300 soldados russos – mortos ou feridos – no ataque, que ocorreu perto de Novovodiane, na fronteira entre Kharkiv e nas regiões de Lugansk.

O ataque durou quatro dias e terminou em 15 de agosto, e os detalhes foram mantidos em segredo até agora por “razões de segurança”.

“A principal tarefa da operação foi interromper o potencial ofensivo do 20º Exército da Federação Russa. A partir de agora, esta tarefa foi concluída”, disse o comandante da brigada, coronel Andri Biletski.

O contra-ataque também frustrou os planos russos de atacar perto de Makivka, quatro quilómetros a sul.

Segundo Biletski, a proporção de forças no campo de batalha era de 2,5 para 1 a favor da Rússia, mas “o planeamento detalhado, as decisões originais e o trabalho coordenado de artilharia, defesa aérea, drones e forças de reconhecimento” garantiram o sucesso do ataque.

Entretanto, um ataque a um ‘ferry’ de carga no porto de Kavkaz, na região russa de Krasnodar, feriu 13 pessoas na quinta-feira, informou hoje a agência de notícias estatal russa Tass.

Citando as autoridades de saúde, Tass disse que quatro dos feridos foram hospitalizados e uma outra pessoa continua desaparecida.

A Ucrânia reivindicou o ataque, que afirma ter destruído carregamentos de combustível e armas para as tropas russas.

As conquistas da Ucrânia remodelaram o campo de batalha e elevaram a moral dos ucranianos 10 anos depois de a Rússia ter invadido o seu país pela primeira vez, e dois anos e meio depois de Moscovo ter lançado uma invasão em grande escala que levou à morte e destruição em massa e criou a maior crise de refugiados da Europa desde então.