Duas pessoas morreram e, pelo menos, 17 ficaram feridas em ataques russos de uma escala sem precedentes em Kharkiv, informou hoje Igor Terekhov, presidente da Câmara da segunda maior cidade da Ucrânia.

A cidade sofreu “o ataque mais poderoso desde o início da guerra” em fevereiro de 2022, anunciou o presidente da Câmara, relatando a existência de, “pelo menos, 40 explosões” num curto espaço de tempo, de acordo com a agência France Presse.

“O inimigo atacou simultaneamente com mísseis, drones Shahed e bombas aéreas guiadas”, afirmou Terekhov, especificando que foram utilizados, pelo menos, 48 Shaheds, dois mísseis e quatro bombas guiadas.

Duas pessoas foram mortas no distrito de Kyivsky e pelo menos 17 ficaram feridas, informou ainda numa declaração, feita ao fim da noite.

Cidade de língua predominantemente russa, com uma população de mais de 1,4 milhões de habitantes antes da guerra, Kharkiv situa-se a menos de 50 quilómetros da fronteira russa, no nordeste da Ucrânia, e, tal como a maioria das outras cidades do país, é regularmente alvo de ataques noturnos.

Na quinta-feira, 18 pessoas, incluindo quatro crianças, ficaram feridas em ataques russos em Kharkiv. Nessa noite, a Rússia efetuou um dos ataques mais maciços a nível nacional desde o início da guerra, utilizando 407 drones e 45 mísseis, de acordo com o exército ucraniano.

O número de mortos desse ataque foi hoje revisto para, pelo menos cinco pessoas, com a descoberta do corpo de uma jovem nuns escombros em Loutsk, perto da fronteira com a Polónia.

Do lado russo, um ataque de drones ucranianos levou, durante esta noite, ao encerramento temporário do principal aeroporto de Moscovo, Sheremetyevo, de acordo com as autoridades aeronáuticas.