Trump pede vitória republicana nas intercalares para evitar nova destituição

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou hoje aos republicanos para vencerem as eleições intercalares de novembro, avisando que o regresso de uma maioria democrata no Congresso pode abrir novo processo de destituição contra si.
“Precisam de ganhar as eleições intercalares, porque se não ganharmos eles encontrarão um motivo para me destituir”, explicou Trump, num discurso de mais de uma hora perante membros do Partido Republicano, repetindo que os democratas “vão destituí-lo”.
Trump - o único Presidente norte-americano a ter enfrentado dois processos de ‘impeachment’ no seu primeiro mandato - acusou ainda os democratas de serem “maus e inteligentes”, insistindo que o ex-presidente Joe Biden deveria ter sido alvo de destituição “por uma centena de razões diferentes”.
Nas presidenciais de 2024, os republicanos conquistaram o controlo de ambas as câmaras do Congresso, permitindo avançar com a agenda de um segundo mandato de Trump, incluindo medidas controversas como cortes no financiamento de programas de saúde.
Uma eventual maioria democrata nas intercalares poderá dificultar a implementação das políticas da atual administração, face às profundas divergências da oposição em relação ao Presidente e ao seu Governo.
Os dois processos de destituição enfrentados por Trump foram iniciados na Câmara dos Representantes, então sob controlo democrata, tendo o primeiro ocorrido entre 2019 e 2020, por abuso de poder e obstrução do Congresso, relacionado com pressões sobre a Ucrânia.
O segundo processo, em 2021, acusou Trump de “incitamento à insurreição” pelo seu papel nos acontecimentos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes invadiram o Capitólio, tendo sido absolvido em ambos os casos por um Senado dominado pelos republicanos.
