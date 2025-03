O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje, através da sua rede social Truth, que pretende interromper “todo o financiamento federal” para estabelecimentos de ensino que “permitam manifestações ilegais”.

“Todo o financiamento federal será travado para qualquer faculdade, escola ou universidade que permita protestos ilegais”, escreveu Donald Trump, adiantando que “os agitadores serão presos e/ou deportados para os seus países de origem”.

“Os estudantes americanos serão expulsos permanentemente ou, dependendo dos seus crimes, detidos. Sem máscaras”, acrescentou o Presidente norte-americano, sem especificar a que manifestações se referia.

No ano passado, vários campus universitários americanos foram palco de manifestações pró-palestinianas, o que foi fortemente denunciado por Trump durante a sua campanha para a Casa Branca.

Esta segunda-feira, a administração Trump também considerou rescindir contratos no valor de mais de 50 milhões de dólares (cerca de 48 milhões de euros) com a prestigiada Universidade de Colúmbia, criticando-a por não proteger os seus estudantes judeus.

A secretária de Estado da Educação condenou a “aparente incapacidade da Universidade de Colúmbia em cumprir as suas responsabilidades no âmbito deste acordo fundamental”, o que, segundo referiu, “levanta sérias questões quanto à sua capacidade de continuar a trabalhar com o Governo dos Estados Unidos”.