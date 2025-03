O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump acusou o Canadá de abusar das tarifas, depois de a região canadiana de Ontário ter imposto uma taxa sobre as exportações de eletricidade para três estados norte-americanos.

A província mais populosa do Canadá - Ontário -, anunciou na segunda-feira uma sobretaxa de 25% sobre a eletricidade para cerca de 1,5 milhões de residências e empresas norte-americanas, nos estados norte-americanos do Michigan, Minnesota e Nova Iorque.

“O Canadá abusa das tarifas, e isso não é nada de novo, mas os Estados Unidos não vão continuar a subsidiar o Canadá”, respondeu Trump na segunda-feira à noite através das redes sociais.

Na mesma mensagem, Trump diz ainda que a província canadiana de Ontário não está autorizada a aplicar as taxas.

Na semana passada, o Presidente norte-americano suspendeu até ao próximo dia 02 de abril as taxas aduaneiras sobre os produtos do México e do Canadá, países que fazem fronteira com os Estados Unidos.

A partir de 02 de abril, devem entrar em vigor as chamadas tarifas recíprocas que têm por objetivo tributar os produtos de um país quando entram nos Estados Unidos ao mesmo nível dos bens norte-americanos que chegam a esse mesmo país.

“Não precisamos dos vossos carros, não precisamos da vossa madeira, não precisamos da vossa energia, e vão descobrir isso muito em breve”, ameaçou Trump, referindo-se ao Canadá.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse na segunda-feira que a região canadiana vai continuar a lutar até que termina definitivamente a ameaça das tarifas.

“Suspender os direitos aduaneiros, conceder isenções à última hora (..) Isso não é suficiente”, lamentou Doug Ford numa conferência de imprensa.

O responsável canadiano disse ainda que é preciso terminar o “caos”, reiterando que o Ontário está preparado para cortar completamente a eletricidade aos estados norte-americanos se o impasse continuar.