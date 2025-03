Três mortos e 14 feridos em tiroteio num parque do Novo México

Dois jovens, de 16 e 19 anos, morreram e outras 14 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio nos Estados Unidos na noite de sexta-feira no estado do Novo México, anunciou a polícia local.

A Associated Press informa que a polícia pediu que os cidadãos partilhassem vídeos e outras dicas, enquanto continua a procurar um ou mais suspeitos do ataque, que ocorreu por volta das 22:00 de sexta-feira no Young Park da cidade, um local de música e recreação.

Segundo a agência EFE, nas redes sociais, a polícia disse hoje que continua a investigar o tiroteio, não tendo ainda efetuado qualquer detenção, estando “ativamente a seguir várias pistas”.

Com idades entre os 16 e os 36 anos, as vítimas dos tiros foram encaminhadas para os três hospitais locais, bem como para o University Medical Center of El Paso, o centro regional de trauma, de acordo com a polícia e funcionários do hospital.

Seis pacientes chegaram ao Memorial Medical Center em Las Cruces de ambulância e carro particular, disse o diretor de marketing e de comunicações Andrew Cummins, e cinco deles foram transportados para El Paso.

A vereadora de Las Cruces e presidente da Câmara Pro Tem, Johana Bencomo, atribuiu hoje números à tragédia, numa publicação no Instagram.

“Parte de mim queria escrever que isto é algo que nunca pensamos realmente que vai acontecer na nossa cidade, mas isso parece profundamente falso”, disse.

“Honestamente, hoje em dia, uma tragédia como esta parece um pesadelo à espera de se tornar realidade em qualquer momento possível, mas também sempre a rezar e a esperar que nunca aconteça”, acrescentou.

Las Cruces fica à beira do deserto de Chihuahua ao longo do rio Grande, no sul do Novo México, cerca de 41 milhas (66 quilómetros) ao norte da fronteira EUA-México.

O Departamento de Polícia de Las Cruces disse que a polícia e os bombeiros que chegaram ao parque em resposta a relatos de tiros estão a ser assistidos na sua investigação pela Polícia do Estado do Novo México, pelo Gabinete do Xerife do Condado de Dona Ana, pelo FBI e por agentes do Gabinete de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos.

O Young Park e todas as estradas que levam ao local estão temporariamente fechados enquanto os investigadores fazem seu trabalho, refere a EFE.