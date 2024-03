Um balanço preliminar aponta que em Inhambane cerca de 500 famílias ficaram desalojadas devido à passagem da tempestade tropical severa Filipo que atingiu aquela província, tendo deixado um rasto de destruição e morte.

Fizeram-se sentir rajadas de vento de 120 km/hora nas regiões centro e sul do país com epicentro na Cidade da Beira.

Um total de aproximadamente 99 mil pessoas estão sem energia elétrica, de acordo com um comunicado dimanado da Empresa de Eletricidade de Moçambique (EDM).

Observada uma significativa queda de postes de eletricidade, o alagamento de equipamentos e a dirupção de cabos elétricos de alta tensão.

A importante cidade da Matola encontra-se completamento alagada, com ruas e artérias da cidade intransitáveis, escolas encerradas como medida precaucionária e sem transportes públicos a operar.

Os efeitos da tempestade estão a fazer-se sentir na capital de Moçambique onde foram registadas inundações e muitas casas afetadas.

As autoridades moçambicanas estão empenhadas em aperfeiçoar o sistema integrado de gestão de cheias e secas, com a finalidade de reduzir as repercussões dos desastres naturais e existem preocupações com a aproximação da época das chuvas

Moçambique tem 104 bacias hidrográficas das quais partilha nove com outros países e na passada sexta-feira houve uma reunião em que tomaram parte a África do Sul, Zimbabué e Botsuana para encontrar soluções de forma a minimizar as consequências das cheias.