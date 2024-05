A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, disse hoje na Figueira da Foz que é necessário “reforçar o sistema de Proteção Civil” ao nível dos municípios.

“As autarquias locais desempenham um papel fundamental na gestão de serviços públicos em proximidade com os cidadãos”, afirmou Margarida Blasco.

Ao intervir no Casino da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, nas cerimónias do Dia Internacional do Bombeiro, promovidas pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), considerou “crucial reforçar o sistema de Proteção Civil no âmbito das autarquias, melhorando a coordenação operacional e considerando a sua proximidade e conhecimento das vulnerabilidades locais”.

“As políticas públicas de Proteção Civil exigem uma abordagem integrada, colaborativa e multidisciplinar, envolvendo diversos órgãos governamentais, organizações não-governamentais, setor público e privado e a comunidade em geral”, referiu a ministra da Administração Interna.

Na sua opinião, a adaptação às mudanças climáticas e a avaliação contínua dos riscos “são aspetos cada vez mais importantes na definição dessas políticas”.

“É importante salientar a estratégia do Governo na prossecução de políticas públicas com foco na prevenção, preparação e resposta a acidentes graves ou catástrofes, visando garantir a segurança de todos”, acrescentou.

No plano da resposta, “é fundamental mobilizar rapidamente recursos capazes de lidar com emergências, com ênfase na multidisciplinaridade das equipas e na coordenação entre os diferentes níveis de decisão, do local ao nacional”, defendeu Margarida Blasco.

No âmbito da comemoração do Dia do Bombeiro, que incluiu um programa musical e a entrega de condecorações, intervieram Gil Barreiros, presidente da mesa do congresso da LBP, António Nunes, presidente do conselho executivo da LBP, Lídio Lopes, presidente dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, e Anabela Marques Tabaçó, vereadora da Câmara Municipal da Figueira da Foz.