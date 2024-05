Já arrancou a 1.ª edição do Calheta Soundsgood que decorre hoje no Paul do Mar.

6 bandas, 50 músicos, 8 horas consecutivas de música ao vivo e recinto esgotado com mais de 28 nacionalidades inscritas. Estes são os ingredientes que têm promovido muita animação no local desde as 17h00.

O festival de World Music traz à Região artistas internacionais e nacionais de estilos musicais como samba, reggae, indie, rumba e cumbia, fora da época alta associada às habituais festas de verão.

A festa continuará animada até às 03h00.