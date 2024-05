I Liga: Sporting a um passo do título

Em duelo da 32.ª jornada da I Liga, o Sporting venceu esta sábado, em Lisboa, o Portimonense, por 3-0, e pode ser campeão já amanhã caso o Benfica não vença na visita a Famalicão (20h30).

No Estádio José Alvalade, Paulinho abriu o marcador aos 13’. Francisco Trincão, aos 70’, e Viktor Gyökeres, aos 90’+2, ampliaram a vantagem.

O Sporting lidera com 84 pontos, mais oito que o Benfica que tem menos um jogo. Já o Portimonense permanece no lugar de play-off, o 16º lugar, com 28 pontos.