Pelo menos cinco pessoas morreram na sequência das tempestades severas que desde sexta-feira atingem os Estados Unidos, avançou hoje a Associated Press.

A polícia do Missouri informou hoje, através das redes sociais, que duas pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência do tornado que atingiu a zona de Bakersfield.

Na sexta-feira, outras três pessoas morreram em acidentes de viação durante uma tempestade de poeira no condado de Amarillo, no Texas Panhandle, segundo o departamento de segurança pública do estado.

Um dos despistes envolveu cerca de 38 carros.

“Foi a pior coisa que já vi”, afirmou a sargento Cindi Barkley.

O Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano emitiu hoje vários avisos de tornados e tempestades severas nas zonas do Alabama, Kentucky, Mississípi, Tennessee, Illinois, Indiana e Texas.

Os meteorologistas acreditam que a ameaça de tempestades severas continuará durante o fim de semana, com possíveis tornados e ventos fortes hoje.

A chuva forte poderá provocar inundações repentinas em algumas zonas da costa leste no domingo.

Segundo os especialistas, estes eventos extremos climáticos em março não são invulgares.

“O que é único sobre este é a sua dimensão e intensidade”, afirmou Bill Bunting, do Centro de Previsão de Tempestades do Serviço Meteorológico Nacional em Norman, Oklahoma.