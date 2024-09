Uma pessoa morreu afogada na Polónia e quatro outras estão desaparecidas na vizinha República Checa, onde a tempestade Boris causou chuvas torrenciais e a subida dos rios, anunciaram hoje as autoridades dos dois países.

A tempestade está a afetar toda a Europa Central e Oriental, causando danos e inundações na República Checa, Eslováquia, Polónia e Roménia. No sábado, já provocou a morte de quatro pessoas no sudeste da Roménia.

Milhares de pessoas foram retiradas das suas casas e as operações prosseguem hoje na Polónia e na República Checa, onde centenas de milhares de casas estão sem eletricidade.

“Temos a primeira morte confirmada por afogamento, na região de Klodzko”, na fronteira entre a Polónia e a República Checa, declarou hoje de manhã o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, que desde sábado viaja pelo sudoeste do país, a região mais atingida pelas inundações.

Na República Checa, a polícia deu conta do desaparecimento de quatro pessoas: três num carro que foi arrastado para um rio na cidade de Lipova-Lazne, no nordeste do país, e um homem arrastado por um riacho no sudeste.

A situação é particularmente grave no nordeste do país, onde uma grande parte da cidade de Opava foi evacuada devido ao transbordamento do rio com o mesmo nome.

No sul da República Checa, uma barragem transbordou e a água inundou cidades e aldeias a jusante.

No sudoeste da Polónia, as águas transbordaram os diques das cidades de Glucholazy e Ladek Zdroj. Cerca de 1.600 pessoas tiveram de ser retiradas na região de Klodzko.

As autoridades polacas chamaram o exército para apoiar os bombeiros no local.

A chuva forte começou na sexta-feira e deverá durar pelo menos até segunda-feira na República Checa e na Polónia.