O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou hoje, ao receber a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, na Casa Branca, estar “100% certo” de que haverá um acordo sobre as tarifas aduaneiras com a União Europeia.

Os dois dirigentes reúnem-se numa altura em que as relações entre os Estados Unidos e a União Europeia (UE) estão tensas, desde a guerra comercial iniciada por Trump ao impor novas tarifas aduaneiras a todos os parceiros comerciais.

O chefe de Estado norte-americano afirmou hoje que “não há pressa” em alcançar acordos comerciais, devido às receitas que as suas tarifas estão a gerar, mas sugeriu que será fácil chegar a um acordo com a UE e outros parceiros comerciais, como a China.

O seu Governo indicou que estão a chegar propostas de outros países e que é possível fazer 90 acordos durante a moratória tarifária de 90 dias, mas Trump descartou a probabilidade de um calendário acelerado, afirmando que algum tipo de acordos será alcançado “a uma determinada altura”.

“Não temos pressa”, observou o inquilino da Casa Branca, dando a entender que está numa posição de vantagem porque os outros países querem ter acesso aos consumidores norte-americanos.

O encontro de Meloni com Trump irá testar a sua habilidade como ponte entre a UE e os Estados Unidos.

Ao recebê-la, Trump classificou-a como uma dos verdadeiros líderes mundiais.

A chefe do Governo italiano é a primeira líder europeia a falar cara a cara com Trump desde que este anunciou e suspendeu provisoriamente os direitos aduaneiros de 20% sobre as exportações europeias.