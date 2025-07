O sul da Europa registava hoje uma onda de calor persistente, que atingiu uma extensão geográfica sem precedentes em França e se estendeu dos Balcãs a Inglaterra, levando até à formação de uma impressionante “nuvem rolo” em Portugal.

Além de queda de granizo em alguns locais, em Portugal, o calor de domingo levou à formação de um raro fenómeno de “nuvens rolo”, que se acumulou em certos troços do litoral. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram uma enorme nuvem horizontal a deslocar-se do horizonte do mar em direção às praias.

No interior, o termómetro terá atingido os 46,6°C em Mora, distrito de Évora, um valor próximo do máximo absoluto no país, em 01 agosto de 2003, então 47,3 graus na Amareleja (Beja), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Devido à onda de calor, o IPMA colocou sete distritos do continente em aviso vermelho, entre domingo e terça-feira: Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Os restantes distritos estarão com avisos laranja (o segundo mais grave) e amarelo, variando nos dias.

Com uma média de 26,01°C (graus Celsius), de acordo com os dados do programa europeu Copernicus registados no domingo e analisados pela Météo-France, o mar Mediterrâneo nunca tinha registado uma temperatura superficial tão elevada.

E também em terra firme, têm sido batidos recordes desde o início desta onda de calor extrema.

França viveu a sua noite mais quente de que há registo em junho na noite de domingo, e a segunda-feira também estabeleceu um recorde mensal, de acordo com os dados provisórios divulgados na noite de segunda-feira pela Météo-France.

Paris será colocada em alerta vermelho de onda de calor na terça-feira, seguindo os passos de Roma e Milão.

Hoje, 84 dos 95 departamentos franceses (excluindo os territórios ultramarinos) estavam em alerta laranja, uma extensão geográfica considerada “sem precedentes”, segundo a Ministra da Transição Ecológica, Agnès Pannier-Runacher.

Foram também registadas temperaturas máximas e mínimas recorde para o mês de junho em várias estações espanholas, de acordo com a agência meteorológica Aemet.

No sábado, foi registado um recorde histórico para o mês de junho em Huelva, com uma temperatura de 46°C, superando os 45,2°C registados em Sevilha em 1965.

Em Itália, o Ministério da Saúde colocou 17 cidades em alerta vermelho, entre as quais Roma, Milão, Florença e Verona. Foram instalados “abrigos climáticos” em Bolonha e distribuídos desumidificadores aos necessitados em Ancona.

Esta é “uma das ondas de calor mais fortes do verão”, que se destaca também pela sua duração particularmente longa, vincou à agência France-Presse (AFP) o especialista Antonio Spano, fundador do site especializado ilmeteo.it.

Enquanto os bombeiros combatiam incêndios florestais em várias regiões de Itália, os meios de comunicação social locais noticiaram que uma mulher de 77 anos morreu no domingo, sufocada pelo fumo de um incêndio que deflagrou perto da sua casa em Potenza (sul).

Na Turquia, mais de 50 mil pessoas de 41 localidades tiveram de ser hoje retiradas devido aos incêndios florestais.

Após a morte de dois trabalhadores rodoviários em Espanha no sábado, provavelmente por insolação, os sindicatos pediram medidas para proteger os trabalhadores mais expostos.

As ondas de calor estão a tornar-se mais intensas, começando mais cedo e ocorrendo mais tarde no verão devido às alterações climáticas.

Na Croácia, a grande maioria da costa está em alerta vermelho devido às temperaturas a rondar os 35°C, enquanto o Montenegro enfrenta um elevado risco de incêndios e a Sérvia enfrenta uma seca severa e extrema em grande parte do seu território.

O Reino Unido também foi afetado por esta onda de calor no primeiro dia do torneio de ténis de Wimbledon, com as autoridades britânicas a emitirem um alerta âmbar (o segundo mais grave da escala) em cinco regiões de Inglaterra, incluindo Londres.