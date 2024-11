Pelo menos 27 pessoas morreram afogadas e uma outra ficou ferida após um autocarro ter caído no rio Indo, no norte do Paquistão, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades locais.

As autoridades paquistanesas indicaram anteriormente que 14 pessoas tinham morrido neste acidente.

Segundo a agência de notícias EFE, o acidente ocorreu às 00:30 de hoje (19:30 de terça-feira em Lisboa), quando o autocarro viajava da região de Gilgit-Baltistão para uma cidade na província paquistanesa do Punjab.

“Ao fazer uma curva numa ponte, o autocarro caiu no rio Indo devido ao excesso de velocidade”, disse hoje à EFE o porta-voz do governo provincial do Punjab, Faizullah Faraq.

O autocarro transportava 28 pessoas, entre os quais um casal de noivos e um grupo de convidados do seu casamento.

“Como resultado, 27 pessoas, incluindo o motorista do autocarro, morreram afogadas. Apenas a noiva foi resgatada com vida e está fora de perigo”, acrescentou Faraq.

Segundo o porta-voz, até ao momento foram recuperados 18 corpos durante a operação de resgate, que continua para encontrar os restantes corpos e será alargada a outras zonas ao longo do rio, uma vez que os corpos poderão ter-se afastado devido ao fluxo de água.

“A busca pelos restantes nove corpos, dados como mortos, foi retomada na manhã de hoje”, disse.

O Presidente paquistanês, Asif Ali Zardari, expressou as suas condolências pelo acidente e ordenou às equipas de resgate que acelerassem os esforços para encontrar os passageiros desaparecidos, de acordo com um comunicado divulgado pelo seu gabinete na terça-feira.

O Paquistão tem uma das mais elevadas taxas de acidentes de trânsito do mundo devido ao mau estado das suas estradas, às deficiências dos veículos e ao facto de os transportes públicos estarem frequentemente sobrecarregados de passageiros.

Pelo menos 36 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em dois acidentes de autocarro em agosto deste ano.

Em maio, outras 24 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas quando um autocarro de passageiros caiu numa ravina na zona montanhosa do distrito de Washuk, na província do sudoeste do Baluchistão.