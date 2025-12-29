MADEIRA Meteorologia
Turista alemão hospitalizado após se sentir mal na Levada dos Balcões

Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Dezembro 2025
16:12

Um turista de nacionalidade alemã foi hospitalizado, ao início da tarde desta segunda-feira, depois de ter sofrido um problema de saúde enquanto realizava um percurso pedestre no município de Santana.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Santana (BVS), uma equipa de socorro e resgate foi ativada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) para uma operação de busca e assistência na Levada dos Balcões, no Ribeiro Frio. No local, um turista alemão, de 57 anos, ter-se-á sentido mal durante a caminhada.

De acordo com a mesma fonte, a situação terá resultado num desmaio, alegadamente associado a uma quebra de açúcar no sangue. Antes da chegada dos meios de emergência, o homem foi prontamente assistida por dois médicos que se encontravam no local e que prestaram os primeiros cuidados de saúde.

Após estabilização, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Santana (BVS) e transportada de ambulância para o Hospital dr. Nélio Mendonça, onde ficou sob observação médica no serviço de urgências.

