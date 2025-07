Pelo menos 111 pessoas, quase metade das quais crianças, morreram no Paquistão devido a fortes chuvas desde o início da monção de verão, no final de junho, de acordo com dados governamentais publicados hoje.

Entre 26 de junho e 14 de julho, 111 pessoas, incluindo 53 crianças, morreram em todo o país devido a eletrocussões e inundações repentinas, de acordo com a Autoridade de Gestão de Catástrofes.

Punjab, a província mais populosa do país, com quase 130 milhões de habitantes, situada no leste, na fronteira com a Índia, registou o maior número de mortos, refere a fonte num relatório.

O serviço meteorológico emitiu um alerta para mais chuvas no norte e leste do país, com possíveis inundações em áreas urbanas, deslizamentos de terra e possíveis danos causados por ventos fortes.

O Paquistão é um dos países do mundo mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas e os seus 255 milhões de habitantes estão a sofrer eventos climáticos extremos com uma frequência cada vez maior.

No início de julho, as autoridades informaram que a chuva e as inundações tinham matado 64 pessoas, quase metade das quais crianças, na primeira semana da monção de verão.

A monção traz entre 70 e 80% da precipitação anual ao sul da Ásia entre junho e setembro e é vital para a subsistência de milhões de agricultores numa região com cerca de dois mil milhões de habitantes.