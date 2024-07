Sete mortos em incêndio em edifício residencial em França

Sete pessoas morreram num incêndio num edifício de apartamentos em Nice, no sudeste de França, anunciaram hoje os bombeiros da cidade.

As causas do incêndio, que deflagrou esta madrugada no sétimo andar de um edifício situado num bairro operário da cidade, são ainda desconhecidas.

Apesar dos meios consideráveis mobilizados, “infelizmente, sete pessoas morreram no incêndio”, declarou o corpo de bombeiros.