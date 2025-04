Senador democrata faz discurso de 12 horas no Senado contra agenda de Trump

O senador democrata de Nova Jersey, Cory Booker, proferiu hoje um discurso de 12 horas, no Senado dos Estados Unidos. contra a agenda do Presidente norte-americano, Donald Trump.

No discurso, Booker alertou para a gravidade dos tempos que os Estados Unidos atravessam: “Estes não são tempos normais na nossa nação”.

“E não devem ser tratados como tal no Senado dos Estados Unidos. As ameaças à democracia e ao povo americano são urgentes, e todos devemos fazer mais para nos posicionarmos contra elas”, apontou.

O recorde do discurso mais longo no Senado é de Strom Thurmond, da Carolina do Sul, com uma intervenção de 24 horas e 18 minutos contra a Lei dos Direitos Civis de 1957.

Cory Booker, de 55 anos, cumpre o segundo mandato no Senado dos EUA. Em 2020, foi candidato à presidência, mas abandonou a corrida depois de não ter conseguido um lugar destacado em debates e nas sondagens.

Antes de chegar ao Senado, Booker foi prefeito de Newark, cidade onde nasceu, entre 2006 e 2013. Neste ano, foi eleito para o Senado, tendo sido reeleito em 2020.