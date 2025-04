O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, avisou hoje que a situação económica ficou “extremamente instável” depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter imposto tarifas a praticamente todos os países do mundo.

“Estamos a monitorizar de perto a situação, que é atualmente extremamente instável, tensa e emocionalmente carregada, após a decisão dos EUA de impor tarifas à maioria dos países”, disse o porta-voz, citado pela agência de notícias russa Interfax.

Peskov apontou que a situação atual não está apenas “bastante tensa”, mas também ficou refém de “expectativas negativas”.

Por essa razão, explicou o porta-voz do Kremlin, as autoridades russas “estão a fazer e farão tudo o que for necessário para minimizar as consequências desta tempestade económica internacional”.

Trump excluiu a Rússia da sua lista de tarifas, argumentando que as sanções económicas sobre Moscovo – que o Kremlin pediu para serem levantadas, como um gesto de boa vontade no sentido de conseguir um cessar-fogo na Ucrânia - impedem qualquer comércio significativo.

No entanto, os Estados Unidos e a Rússia continuam a aproximar-se após o regresso de Trump à Casa Branca e, na semana passada, pela primeira vez desde 2022, uma alta autoridade russa deslocou-se a Washington para reforçar o diálogo direto bilateral.

Kirill Dmitriev - responsável do Fundo Russo de Investimento Direto e conselheiro económico do Kremlin - anunciou hoje que este tipo de negociação vai prosseguir na próxima semana.