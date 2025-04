Aproximadamente 30% da população de Portugal está empregada no sector industrial, com uma presença significativa na indústria têxtil e do vestuário, que constitui uma fonte de rendimento vital para o país. Sem dúvida que a indústria da moda desempenha um papel crucial na economia do país. Olhando para o cenário económico mais amplo, de acordo com as estimativas, até ao final de 2024, o PIB de Portugal atingiu os 292 mil milhões de dólares, marcando um crescimento de 11% face a 2008, quando era de 263 mil milhões de dólares.

Durante o mesmo período, a Índia registou um aumento notável de 357%, enquanto o crescimento da China disparou para 487%. É evidente que as nações emergentes estão a alargar rapidamente a sua influência, sinalizando um fosso crescente que deverá persistir nos próximos cinco anos, de acordo com as projeções do FMI.

No entanto, a indústria da moda europeia destaca-se como um exemplo de criatividade e impacto em todo o mundo. Enquanto as capitais tradicionais da moda como Milão, Paris e Londres dominam, novos reinos de influência estão a florescer. Atualmente, a Moscow Fashion Week brilha intensamente à medida que cresce em importância e ganha reconhecimento global, atraindo jovens marcas portuguesas e europeias para abraçarem o seu charme encantador.

Espaço para mercados emergentes

Moscovo voltou a receber designers talentosos de diversos cantos do mundo, com especial enfoque em regiões emergentes como a China, Índia, Turquia, Arménia e Indonésia. Com uma resposta impressionante de cerca de 1.000 candidaturas vindas da Rússia e de todo o mundo, os organizadores enfrentaram o delicioso desafio de selecionar marcas para 90 desfiles sensacionais.

A Moscow Fashion Week, ofereceu uma plataforma que homenageou designers consagrados e talentos emergentes que estavam a deixar a sua marca na indústria da moda. Por exemplo, a conceituada marca Sergey Sysoev, presente no mercado russo há quase 30 anos, participou lado a lado com a marca Rishi, criada em 2020. A passerelle estava aberta mesmo para aqueles que ainda estão a melhorar as suas capacidades de design: mais de 130 estudantes de instituições criativas de ensino superior participaram no evento.

“A Moscow Fashion Week apresenta uma oportunidade única de revelar coleções a um público alargado, atraindo os holofotes dos media, compradores e designers. Mais do que uma montra, serve como uma plataforma significativa para cultivar ligações vitais dentro da indústria da moda”, partilhou Nasiba Babaeva, designer da marca Ikat House do Tajiquistão.

“Ao participar na semana da moda de MOscovo, a nossa marca ganhou maior visibilidade no panorama internacional”, partilhou Ali Charisma, Diretor de Eventos e Conselho Consultivo da Câmara de Moda da Indonésia. “Serve como uma ponte para ligar os designers locais a um público global, permitindo-nos mostrar a nossa perspetiva única de design enquanto aprendemos com os outros”.

Sendo você mesmo