Entre a noite de sexta-feira e a tarde de sábado foram resgatadas 184 pessoas que tentavam atravessar ilegalmente, em pequenas embarcações, o Canal da Mancha, entre França e Inglaterra.

As autoridades marítimas francesas informaram hoje que as operações decorreram no Estreito de Pas-de-Calais.

Desde o início do ano, pelo menos 15 pessoas morreram no Canal da Mancha, segundo uma contagem da agência AFP baseada em números oficiais.

As últimas, uma mulher e uma criança, morreram ao largo da costa de Calais na noite de 20 para 21 de maio, após uma série de outros naufrágios e incidentes fatais.

No ano passado, 78 migrantes morreram nestas perigosas travessias da fronteira franco-britânica, um recorde desde o início deste fenómeno na região, em 2018.

Em meados de maio, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou que estava a considerar a possibilidade de criar “centros de regresso” fora do Reino Unido para os requerentes de asilo rejeitados, uma fórmula comparável à prevista pela União Europeia.

Pressionado pela ascensão do partido de extrema-direita Reform UK, o Partido Trabalhista comprometeu-se a reduzir a imigração regular e irregular no Reino Unido.

Cerca de 36.800 imigrantes entraram no Reino Unido em 2024, principalmente do Afeganistão, Síria e Irão, e quase 13.000 desde janeiro, mais do que no mesmo período do ano passado.