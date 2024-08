O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou hoje esperar “discussões abertas, francas e honestas” com a China, durante a primeira conversa telefónica com o Presidente chinês Xi Jinping, que pediu o “fortalecimento do diálogo e cooperação”.

O chefe do governo trabalhista afirmou “esperar que os líderes possam ter discussões abertas, francas e honestas para abordar e compreender as áreas de desacordo, quando necessário, como Hong Kong, a guerra da Rússia na Ucrânia e os direitos humanos”, segundo um comunicado divulgado.

Por seu lado, Xi Jinping afirmou que a China continua “empenhada” no “desenvolvimento pacífico”, manifestando-se esperançado numa “perspetiva estratégica e de longo prazo” e com “objetividade e racionalidade”, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O líder chinês afirmou que a industrialização da China abrirá “novas oportunidades de cooperação” com o Reino Unido e outros países do mundo, apelando ainda a um “maior alinhamento” das estratégias de desenvolvimento dos dois países e à expansão da cooperação em áreas como as finanças, a economia verde e a inteligência artificial.

Citado pela mesma fonte, o primeiro-ministro britânico reafirmou que o seu governo continua a aderir à política de “uma só China” e garantiu que Londres está disposta a “manter a comunicação com a China sobre as principais questões internacionais e regionais e contribuir para a manutenção da segurança e estabilidade globais”.

Este foi o primeiro contacto entre Starmer e Xi desde que o político trabalhista assumiu a chefia do governo britânico em julho.

Os laços entre os dois países deterioraram-se nos últimos anos devido ao veto britânico a empresas chinesas, como a tecnológica Huawei, às críticas à Lei de Segurança de Hong Kong e às sanções impostas a funcionários chineses por violações dos direitos humanos na região de Xinjiang.

A China foi o quinto parceiro comercial do Reino Unido em 2023, segundo estatísticas oficiais britânicas.