Algo surpreendente está a acontecer ao mercado das criptomoedas: numa altura em que o dólar e as ações desvalorizam, as criptomoedas estão a ganhar valor e a ser vistas como reserva segura de investimentos. Este pode por isso ser o momento indicado para investir na melhor meme coin e noutras tipologias promissoras. As meme coins em particular representam vantagens do ponto de vista da adesão, já que são as que obtêm maior volume de investimento dos retalhistas. Isso permite-lhes um crescimento orgânico e sustentado, como vimos como DogeCoin, Shiba Inu, e muitas outras meme coins do mercado. As meme coins são uma das categorias mais populares de criptomoedas, com projetos que aproveitam as tendências virais e a cultura da internet para constituir os seus tokens. O caso mais famoso de meme coins é a Dogecoin (DOGE), que começou como uma perfeita piada, a primeira criptomoeda que não se levava a sério. A seguir a ela veio a Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), Floki, e outras que seguiam o mesmo modelo de comunicação e de adesão de massas. Como podemos definir uma meme coin? · Têm origem numa cultura de internet de memes – Muitas vezes surgem como piada ou paródias de internet. · Têm grande adesão popular – O seu sucesso é marcado por uma enchente de seguidores e investidores retalhistas que surgem de redes como o Reddit. · Têm um stock gigante de tokens em oferta – Normalmente são triliões de tokens colocados em circulação, fazendo com que cada token individual seja muito barato. Leia também: O que são criptomoedas? Guia completo para iniciantes . A melhor meme coin 2025 para comprar não é necessariamente as nossas velhas conhecidas DOGE ou FLOKI. Damos-lhe três dos projetos emergentes que, estando ainda em fase de pré-venda, têm as melhores condições de explodirem de valor no curto prazo. Melhor meme coin do momento Nome do token Motivos Solaxy SOLX Alavanca as capacidades de Solana e permite substituir-se a Ethereum Mind of Pepe MIND Primeira meme coin com agente IA autónomo Fantasy Pepe FEPE Fantasy Football e previsões de jogos de futebol com IA Para comprar altcoins nem sempre tem de esperar pela listagem na Binance, pode na verdade antecipar-se e comprar o tokens ainda em fase de pré-venda, que é quando oferecem melhores condições de subida de preço. Vamos falar-me em maior detalhe sobre as três meme coins mencionadas. Solaxy alavanca todo o potencial de Solana

Solaxy é uma meme coin com um caso de utilização único: alavanca a Layer 2 de Solana para a tornar na verdadeira “Ethereum killer”. Isto significa que, apesar de ser uma meme coin, a Solaxy multiplica as possibilidades DeFi da rede Solana, torna-se mais eficiente e escalável, tudo isto enquanto se afirma no espaço das meme coins com um conceito altamente apelativo. O staking de Solaxy enquanto ela permanece em pré-venda está a atribuir 4.377% em prémios aos seus investidores iniciais. É mais um atrativo importante que ajuda a explicar o sucesso tão rápido de Solaxy nesta fase. >>> Conheça a Solaxy aqui <<< Mind of Pepe aplica um agente IA às redes sociais

Mind of Pepe é um projeto de meme coins que está a furar as redes sociais com um projeto único: um agente de IA com capacidades de linguagem natural e de decisões autónomas. Basta indicar um objetivo, e o seu agente começa a popular as redes como a X com debate, comentários e posts de forma a alcançar esse objetivo. O token de Mind of Pepe está a registar uma enorme adesão, que se explica também pelos prémios staking de 308% oferecidos nesta fase. >>> Conheça o Mind of Pepe aqui <<< Fantasy Pepe traz apostas de futebol com IA ao mundo Meme